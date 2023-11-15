أدلة من التوراة على عدم أحقية اليهود في فلسطين.. شاهد

كشف الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات والحضارة المصرية القديمة، حقيقة أحقية اليهود في أرض فلسطين، مشددًا على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جذورة تاريخية قديمة، كما أن سببه دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في الأرض والوطن، موضحًا أن التاريخ خير درس.

أحقية اليهود في أرض فلسطين

وأوضح أن هناك أدلة من التوراة على عدم أحقية بني إسرائيل واليهود في فلسطين، متابعًا: “الله يقول لإبراهيم في التوراة: أعطيك أرض غربتك، وبالتالي تأكيد على أنَّ سيدنا إبراهيم – عليه السلام – غريب عن أرض المقدس، ما يبطل حجة اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين”، وجاء ذلك خلال استضافته عبر شاشة “دي أم سي”.



وأكد أن إبراهيم بعد خروجه من مصر يقول لزوجته، بحسب التوراة: لأني نلت خيرا بسببك في مصر، قولي لأبي مالك جرار في فلسطين إنك أختي"، موضحًا أن هذا دليل آخر على وجود ممالك أخرى بهذه الأرض وشعب وأن “إبراهيم” سيذهب إليها.

وأضاف أن قوة اليهود وإسرائيل هو المال لهم القدرة في السيطرة على المال، موضحًا أن اليهود كانوا يتجهوا لأمريكا في هجرة بسيطة، مشددًا على أن اليهود سيطروا على أسواق المال منذ القرن التاسع عشر.

اليونيسف: لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه أطفال غزة

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إنّ أهالي غزة تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه أطفال القطاع.

وأضافت "راسل"، خلال زيارتها قطاع غزة ولقاء الأطفاء وعائلاتهم، أنّه تم رصد انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وتشمل هذه الانتهاكات القتل والتشويه والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي أمور تدينها اليونيسف جميعها، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

الأطفال مفقودين

وذكرت أنّ العديد من الأطفال مفقودين ويُعتقد أنهم مدفونين تحت أنقاض المباني والمنازل المنهارة، وهو النتيجة المأساوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، في الوقت نفسه، مات أطفال حديثي الولادة ممن يحتاجون إلى رعاية متخصصة في واحد من مستشفيات غزة مع نفاد الكهرباء والإمدادات الطبية، واستمرار العنف بآثار عشوائية.