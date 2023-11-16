محلل فلسطيني: الكيان الصهيوني لا يعترف بالمنظمات والقوانين الدولية (فيديو)

قال اللواء محمد أبو سمرة، المحلل السياسي، إن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي منظمة دولية سواء الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، ولا يعترف بالقوانين الدولية.

الكيان الصهيوني لا يعرف الخجل ولا القيم

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية"المحور"،مساء اليوم الأربعاء أن الكيان الصهيوني لا يعرف الخجل ولا يعرف القيم والأخلاق،ويعترف فقط بشريعة التوحش، مشيرا إلى أن ما يحدث في فلسطين الآن مشابه لما كان يحدث في عصر هتلر.

وتابع: "الكيان الصهيوني قام بإطلاق الرصاص الحي على جسد الحاج بشير حجي، البالغ من العمر 80 عاما وهو المسن الذي أجبره الاحتلال إلى السير مع أسرته ناحية الجنوب، حيث قصف بيته، وكان ينزح مشيا على رمال البحر، وبالتالي مات هذا الرجل وكل من كان معه من أطفال ونساء أسرته وأقاربه وجيرانه".

وأردف: "مصر لم توفر جهدا من أجل مساعدة وإنقاذ الشعب الفلسطيني، وما يقوله الاحتلال بشأن توقف المساعدات من الجانب المصري أمر ليس صحيحا على الإطلاق.

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما فشل مجلس الأمن في اعتماد تعديل على مشروع قرار لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية "لن نوافق على مشروع قانون لا يدين حماس".

وأخفق "مجلس الأمن الدولي"، في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هُدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار، فيا أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا تعديلًا على قرار مالطا بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن، إن روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وصرح نيبنزيا: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا للجزء التنفيذي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: "يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".