نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أي رهينة في مستشفى الشفاء

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قوات جيش الاحتلال لم تعثر على محتجزين إسرائيليين في مستشفى الشفاء، قائلًا إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي لكنهم لم يكونوا هناك.

وقال نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأميركية "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمذيعة نورا أودونيل، قائلا "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

العثور على نفق في مستشفى الشفاء

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طبقا لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن جنوده عثروا على مدخل نفق تستخدمه حركة حماس في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، في حين قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن محاولات الحد من الخسائر في صفوف المدنيين "ليست ناجحة".

ونشر جيش الاحتلال تسجيل فيديو قال، إنه لمدخل نفق في منطقة مكشوفة من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في القطاع.

ويظهر الفيديو، الذي لم يتسن لرويترز بعد التحقق منه، حفرة عميقة في الأرض تتناثر فيها وحولها قطع من الخرسانة والخشب ورمال.

وبدا أن المنطقة محفورة وظهرت جرافة في الخلفية.

كما قال جيش الاحتلال، إن قواته عثرت أيضا على مركبة في المستشفى، وبها عدد كبير من الأسلحة.

وقالت حركة حماس، في بيان، بوقت متأخر من مساء، أمس الخميس، إن ما تقوله وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن أن الحركة تستغل مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة، بيّنتها مسرحيات المتحدث باسم جيش الاحتلال الركيكة والمثيرة للسخرية.

وقالت حماس، إن الولايات المتحدة أعطت الاحتلال «الضوء الأخضر… لارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين»، من خلال دعم الرواية الكاذبة الإسرائيلية بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء كقاعدة ومركز للقيادة والسيطرة.

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 240 محتجزا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أمريكيان، فيما أعلنت حماس عن مقتل عدد من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.

ولليوم الـ 42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.



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