نقابة أطباء قنا تشارك في المؤتمر السنوي للأمراض الصدرية

شاركت نقابة اطباء قنا المؤتمر السنوي الخامس لمستشفي صدر قنا، بحضور الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا والدكتور عمرو حامد أمين عام مساعد النقابة والدكتور محمود عبد المولي امين صندوق النقابة والدكتور محمود عويس عضو مجلس النقابة.

جاء ذلك بحضور نخبة من أساتذة الصدر من جامعات المنيا واسيوط وجنوب الوادي والاقصر ونخبة كبيرة من أساتذة الصدر بالجامعات المصرية وعدد كبير من الأطباء من أبناء الفريق الطبي بقنا.

وأوضح نقيب اطباء قنا، أن مثل ذلك المؤتمر يُعد بوابة علمية للمهتمين بطب الأمراض الصدرية والذي يدعم الأطباء بحصيلة علمية ومتطورة حول آخر ما توصلت له علوم الأمراض الصدرية .

وأكد نقيب أطباء قنا، ضرورة عقد العديد من المؤتمرات الناجحةبما يعود بالنفع والفائدة علي الاطباء بمحافظة قنا.