عبور 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني

عبرت 3 شاحنات مُحمَّلة بالوقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتضم الشاحنات الثلاث حمولة تُقدَّر بـ129 ألف لتر من الوقود موجهة إلى قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تُهاجم عشرات الأهداف في غزة





أعلنت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، أنها هاجمت عشرات الأهداف في قطاع غزة إضافة لمواقع إطلاق صواريخ وإنتاج أسلحة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وأدانت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة والتي تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى وتدمير أجزاء من المكان، جراء استهدافهم بطائرة حربية.

وفي السياق، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، من أن الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل "يُدمّر سكان غزة واقتصادها"، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وفي مقابلة مع "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، قالت جورجيفا، إن الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس له "آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية".

وأضافت: "الحرب بين إسرائيل وحماس مدمرة لقطاع غزة، واقتصاد الضفة الغربية يتأثر بشدة وإسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا".

وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع الدائر "يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

الخارجية الفلسطينية تُعلّق على إخلاء مستشفى الشفاء الطبي في غزة

أكدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، أن إخلاء مستشفى الشفاء الطبي يُمثل إمعان إسرائيلي رسمي في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.