المركزي للنخيل يشارك في مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

شارك المعمل المركزي للنخيل في فعاليات مهرجان الجيزة للتمور، والذي اقيم بنادي الزراعيين، وافتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن بالقاهرة ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى، مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى والذي استمر لمدة يومين.

حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يرافقهما محافظ مطروح بزيارة لجناح المعمل المركزي للنخيل واستمعا الي شرح من الدكتور عز الدين جادالله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل عن دور المعمل المركزي للنخيل في النهوض بالتمور المصرية واشاد وزير التنمية المحلية والمحافظين بمنتجات المعمل من الاعلاف والفحم النشط والياف السيليلوز ولب الورق،وطلب أن يتم بالواحات إنشاء وحدة لإنتاج الاعلاف من المخلفات وأوضح مدير المعمل أنه جارٍ تنفيذ تلك الوحدة هناك.

حيث أشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومطروح بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها محافظتي الجيزة ومطروح والوادي الجديد بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

كما أشادوا بالاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

كما قدم وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح الشكر إلى محافظ الجيزة، على استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم، كما أشاد بمشاركة مركز البحوث الزراعية ممثلا في المعمل المركزي للنخيل ومجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور.