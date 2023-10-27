"بورتريهات الفيوم" يونانية ورومانية ومصرية.. الشعر مجعد والعيون عسلية
"بورتريهات" الفيوم تحظى بشهرة عالمية واسعة وتميزت بها المحافظة عن سائر بلدان العالم، وتنتشر هذه الوجوه فى متاحف كثيرة فى دول العالم ورغم أن العلماء اختلفوا فى هذه البورتريهات، إنها يونانية رومانية أو مصرية الهوية إلا أن بعض ملامحها كانت ذا طابع مصرى خالص مثل الشعر المجعد والعيون العسلية وغيرها من الملامح المصرية.
هذه الوجوه عبارة عن لوحات زيتية مرسومة بالشمع على الخشب اأو القماش بأحجام لا تتجاوز 20× 30سم، كانت توضع على وجوة الموتى بعد وفاتهم وهى مستوحاة من فكرة مصرية قديمة فى نظرية الخلود والبعث وتعرف الروح على صاحبها من خلال هذه الوجوه.
يمكن القول أن وجوه الفيوم "بورتريهات الفيوم" مدرسة خاصة ظهرت في مصر في منطقة الفيوم، امتازت بخروجها على الإطار المصري القديم المألوف؛ بعد أن انفتحت مصر على العالم الخارجي، وفيها تم رسم الوجه كاملًا من الأمام، وملتفتًا في بعضها قليلاً إلى اليسار، ولهذه الصور طبيعة فريدة؛ فهي تمثل أشخاصًا بعينهم، ويلاحظ أنها كانت ذا غرض جنائزي، إلا أنها تختلف جذريًا عن الفن المصري في التصوير، وتمتاز بتصوير الشخصيات تصويرًا واقعيًا وطبيعيًا، ورُسمت بأسلوب معين لا تخطئه العين، فياضة بالمشاعر الإنسانية، وإن كان أغلبها حزينًا منقبضًا، وهذا التلاحم بين وجوه الفيوم والمومياوات وسمها بروحية غريبة، كما اتسمت الوجوه المليئة بالحيوية بنظرتها الهادئة والخالدة.