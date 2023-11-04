وزير التنمية المحلية يشهد انطلاق الأسبوع 13 من الخطة التدريبية للمحليات

في ضوء حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد في أسبوعه الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 والذي ينطلق غدًا الأحد الموافق 5/11/2023، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة قانون المحال العامة، فيما تستمر دورة اعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من تلك الدورات 164 متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الثالث عشر سيبدأ بانطلاق الأسبوع الأول لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ويستفيد منها 28 من مديري وحدات التحول الرقمي ومديري مكاتب المحافظين ونوابهم، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية GIZ، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الجهود التي تبذلها الوزارة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظات ستساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكل صوره، وهو ما يسهم في الارتقاء بمستوى التنمية، مؤكداً توفير كل أوجه الدعم لتهيئة الوحدات المحلية للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحتوى التدريبي لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي يبدأ باختبار DISC وهو عبارة عن تقييم ذاتي للسمات الشخصية والسلوك ويحدد نقاط القوة ومناطق التطوير والتحسين في السمات والسلوك الشخصي للفرد، بالإضافة إلى تنمية مهارة الحزم، وتعرف سلوكيات الحزم، وكيفية وضع الأهداف والقيام بأنشطة تطبيقية على وضع الأهداف، ومصفوفة ترتيب الأولويات، وكيفية تطبيق نظرية 80/20 والتي تعد واحدة من أكثر المفاهيم المفيدة لإدارة الحياة والوقت، وهي توضح أن 20 بالمائة من أنشطتك ستشكل 80 بالمائة من نتائجك، ثم يتم عمل نشاط تجريبي لوضع الأهداف وإدارة الموارد، كما يتم التعرف خلال الدورة بعملية حل المشكلات بشكل تحليلي وطرق حل المشكلات بطريقة إبداعية، بالإضافة إلى التعريف بأنواع قيادة التغيير ومستوياتها، وتختتم الدورة بنشاط حول نظريات عن إدارة التغيير ودراسة حالة

وقال اللواء هشام آمنة، إنه سيتم تنفيذ دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، بالأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية لمركز سقارة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف رفع مستوى كوادر العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التي تعمل بالمحافظات في إعداد التقارير الخاصة بملفات متابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذى تنفذه وحدات السكان بالمحافظات للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحسين خصائص السكان، والوقوف على أهم المشكلات التي تعترض قضية النمو السكاني المتزايد والذى يلتهم جهود التنمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وتابع وزير التنمية المحلية: دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت تتناول استعراض مؤشرات المتابعة والتقييم لمحافظة أسوان وتقارير المتابعة والتقييم، وإعداد نموذج المتابعة والتقييم للمحافظات المشاركة في التدريب، والتعريف بفن الانفوجرافيك وأهمية استخدامه وما هي أنواعه وكيفية الحصول على عناصر مساعدة في إنشائه، والتعريف ببرنامج الباوربوينت والقوائم المساعدة في تصميم الانفوجراف وطرق الحفظ، وماهي مراحل تصميم الانفوجراف ويتم تنفيذ تطبيقات عملية على ذلك، وتختتم الدورة بتصميم تقارير المتابعة والتقييم باستخدام نماذج انفوجرافية من خلال البيانات السكانية لكل محافظة مشاركة في التدريب، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تشرف عليه وحدة السكان المركزية بالوزارة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن مركز سقارة ينفذ خلال الخطة التدريبية الحالية عدة دورات لبناء ورفع مهارات منسقي السكان بالمحافظات بمركز سقارة، لبناء كوادر سكانية قوية وفعالة تستطيع الوصول حتى مستوى القرية، وتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ورفع تقارير للسادة المحافظين لمتابعة الموقف السكاني بطريقة واضحة وعلمية.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن الدورة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تتناول المراكز التكنولوجية ودورها في تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى المحافظات المصرية، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء في هذه المراكز، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معها، وينفذ هذه الدورة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، ويستفيد من هذه الدورة 30 من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة بكل المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية، جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها من خلال تطوير وسائل تقديمها، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكل مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية، منوها إلى أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد».

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي تركز أهداف ومحاور تحسين الخدمات، ودور المراكز التكنولوجية في تنمية الموارد المحلية، وشرح لكل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح لكل جوانب تطبيق المحليات الموحد وكذا تطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملي على استخدام المؤشرات.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه دورة قانون المحال العامة، والتي يتم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المحال العامة بالوزارة وتحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة أحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مشددًا علي أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويستفيد من هذه الدورة 28 من المديرين والعاملين بمراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات.

ويركز البرنامج التدريبي لدورة قانون المحال العامة على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والإشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالأخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملي عليها.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع التدريبي الحالي سيتضمن أيضًا تنفيذ الأسبوع الثاني من دورة إعداد المدربين (TOT) الأساسية بمركز سقارة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أسابيع ، ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، مؤكداً أن هذه الدورة الهامة تأتي ضمن سلسة من الدورات التي نظمها مركز سقارة خلال السنوات الماضية بهدف إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بإفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة، حيث سيتم الاستعانة بهم في الدورات المتقدمة التي ينفذها المركز خلال الأسابيع القادمة، كما سيتم الاستفادة من مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون في تنفيذ حقائب تدريبية جديدة يتم ادراجها في خطط تدريب مركز سقارة في الأعوام القادمة.

كما نوه وزير التنمية المحلية، إلى أن الاسبوع الثاني من دورة ( TOT ) ستركز على عدة موضوعات أبرزها تصميم وتطوير محتوي التدريب الإلكتروني ومبادئ وممارسات التدريب الإلكتروني، والتسويق الإلكتروني للمدرب من خلال عرض نماذج لأحد برامج التسويق الإلكتروني علي السوشيال ميديا، واستخدام الانفوجراف في التدريب والفلايرز والفيديو في التسويق، كما يتم التدريب علي كيفية تصميم الدورة التدريبية وتحليل الفئة المستهدفة منها، وكيفية تصميم المحتوي ومنهج الدورة التدريبية، وكيفية استخدام الوسائط التعليمية مثل الشرائح والفيديو وغيرها من التقنيات الحديثة في إعداد العرض التقديمي، كما يتم تدريب عملي على إعداد واستخدام هذه الوسائط، كما يتم تنمية مهارات المدرب علي كيفية إعداد مشروع التدريب وتطبيق المهارات والمفاهيم المكتسبة في التدريب في مشروع تدريبي عملي، وخلق مواقف من الواقع العملي واستخدامها في أغراض التدريب.

كما سيتضمن ايضًا الجزء الثاني من دورة إعداد المتدربين على موضوعات عدة وهي: ربط تجربة الممارسة في النظرية التدريبية وتحفيز ذهن المتدرب لخلق المعلومة الجديدة بدلًا من استهلالكها وكيفية ربط هذه المعلومة بالحصيلة المعرفية الموجودة لدي المتدرب، والتعرف علي مبادئ إدارة النقاش والحوار وتوزيع الأدوار والمهام وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة واحتوائها، والتعرف على أهمية الصحة النفسية في العلاقات الإيجابية داخل فريق العمل ومع المتدربين، بالإضافة إلي التعرف علي مفهوم الجدارات في مواصفة العملية التدريبية، ومهارات المدرب المحترف وصناعة الكاريزما والثبات الانفعالي، ويختتم الأسبوع الثاني من الدورة التدريبية بإعداد عدة ورش عمل حول أنماط المتدربين المختلفين وكيفية التعامل معها، وإدارة المجموعات وحل المشكلات، وورشة عمل بشأن التطبيق العملي لنموذج الجدارات.