يفتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غدا الإثنين، مهرجان الجيزة للتمور، في نادي الزراعيين، بالدقي، إذ يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر.

كل ما تريد معرفته عن مهرجان الجيزة للتمور:

- يستمر المهرجان على مدار يومي 13 و14 نوفمبر، تحت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

- يحضر المهرجان عددا من الوزراء والمحافظين والسفراء.

- يأتي المهرجان في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر، كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم.

- يسلّط المهرجان الضوء على مختلف المنتجات المصرية، من منتجات زراعية، وحرف يدوية تمتاز بها.

- يهدف المهرجان إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، وفتح أسواق للعارضين، ما سيسهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

- يشارك في المهرجان العديد من العارضين من المحافظة، وعلى رأسهم الواحات البحرية، والتي تتميز بإنتاجها للتمور.

- وهناك 40 عارضا من الواحات البحرية سيشاركون في مهرجان التمور غدا، بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى.