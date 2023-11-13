هدى يسى: معرض ” هيس ” يساهم في توطين الصناعة صديقة البيئة ويتماشى مع خطة الدولة نحو الهيدروجين الأخضر

صرحت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب أن نجاح مؤتمر الاتحاد بشرم الشيخ ، ظهرت نتائجه فى حرص وفد إفريقي من سيدات ورجال الأعمال على زيارة جناح الاتحاد بالمعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية "HACE " فى دورته الـ 43 ،للتعاون التجارى المشترك وفتح أسواق تصديرية جديدة .



وأكدت أهمية إقامة المعارض المتخصصة في مستلزمات وتجهيز المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بمصر، لكونها تقدم وتنقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور في صناعة الفندقة ، إلى جانب التركيز على الصناعات صديقة البيئة التى تتماشى مع خطة الدولة نحو الهيدروجين الأخضر .



وأكدت يسي ، أن مشاركة الاتحاد بجناح فى المعرض ضمن 250 شركة مصرية و 50 شركة أجنبية ، يعد فرصة للتعرف على الأعمال والتعليم والتكنولوجيا والأدوات والإمدادات والخدمات المختلفة في القطاع السياحى المصرى إلى جانب القدرة على تعميق الصناعة المحلية وفقا لتوجهات الدولة و تصدير المنتجات وتقليل الطلب على العملة الدولارية من خلال تخفيض حجم الاستيراد من الخارج .



ومن جانبه قدم لؤى عبد الرحمن رئيس لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد، شرح حول أهمية توافر المنتجات صديقة البيئة والتى تراعى السلامة الغذائية ” سيفتى والهايجين “ فى الفنادق والتى تمثل عامل جذب هام للسائح .



وقال ناجى بهاء الدين ، مستشار مالى باتحاد المستثمرات العرب، أن المعرض يمثل أهمية كبيرة حيث يضم صناعات مختلفة تدخل فى قطاع السياحة والفنادق ، ويفتح فرص للتسويق من خلال الأسواق التصديرية الجديدة .

وخلال زيارته للمعرض وجناح الاتحاد ، أكد لواء خالد على الألفى ، مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة ، أن المعرض يدعو إلى الفخر نتيجة تواجد المنتج المصرى الذى أصبح ينافس مثيله الأجنبى مشيرا إلى قدرته للتسويق المحلى وأيضا الخروج للأسواق العالمية .

وأكد على أهمية السوق الإفريقي واستغلال الإمكانيات والموارد الطبيعية المتوافرة فى أسواقه ودعم التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية.



وكانت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، قد افتتحت فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية "HACE " فى دورته الـ 43 ، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ، والمقام في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر ، وبحضور عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

وقالت غادة شلبي ،خلال تفقدها جناح اتحاد المستثمرات العرب إن مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى بشرم الشيخ كان مؤتمر ناجح جدا وحقق أهدافه للاستثمار والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى إن المعرض ينمو عاما بعد عام بفضل مشاركة الصناعات الصديقة للبيئة.

وأشادت بجودة وتطوير المنتجات الصناعية التي تغذي صناعة السياحة ، بما في ذلك المعدات والتجهيزات الفندقية ومستوى الجودة. مؤكدة أن الصناعة المصرية مصدر فخر.

المعرض



