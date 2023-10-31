جامعة أسيوط الأهلية تنظم تدريبياً لتأهيل الطلاب لسوق العمل

بدأت كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة أسيوط الأهلية، برنامجاً تدريبياً لمدة 3 أيام حول التوظيف فى البنوك والمهارات اللازمة لذلك بالتعاون مع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى، بحضور عدد من ممثلى البنوك فى محافظة أسيوط ؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، وبمشاركة الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، و الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ، والدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه أبو كريشة منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية ، والدكتور أحمد علام منسق مساعد برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتور محمد البريرى المشرف الأكاديمى ومنسق البرنامج التدريبى، و مصطفى حسن أمين عام مساعد جامعة أسيوط.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، إن هذا البرنامج التدريبي يأتى فى إطار حرص إدارة جامعة أسيوط الأهلية على تأسيس جسور وتواصل بين الجامعة وسوق العمل، وتعريف الطلاب بحجم التنافسية فى ذلك السوق، وضرورة البدء مبكراً فى إعداد أنفسهم لسوق العمل، وخاصة لكون خريجى كلية العلوم الإدارية والمالية أمامهم فرص عمل متنوعة، ولكنها تتسم بدرجات عالية من التنافسية، وأن إدارة الجامعة الأهلية على استعداد لتنظيم أى برامج تدريبية من أجل إعداد خريجين على قدر المنافسة فى سوق العمل المصرى، والإقليمى والعالمى أيضاً

وخلال كلمته أشار الدكتور نوبى محمد حسن، إلى أن كلية التجارة من الكليات المهنية الحرفية والتى تغير مفهومها كثيراً عن كونها كلية نظرية فى ظل ما نعشيه فى الظروف المعاصرة والتطور التكنولوجي والثورة الرقمية، وأصبح خريجيها مطالبين باكتساب المزيد من المهارات التكنولوجية والتقنية، مؤكداً على ضرورة استثمار الطلاب لدراساتهم الأكاديمية وربطها بسوق العمل محلياً و عالمياً ، وتنمية الجانب الإبداعى و الابتكارى لتطوير أنظمة العمل، وللمشاركة فى اقتصاد متطور قادر على المنافسة العالمية، فضلاً عن الاستفادة من البرامج التدريبية و الدورات المتنوعة ومواصلة التعليم و المعرفة والتى تسهم بدورها فى اكتساب الخبرات العملية اللازمة ، داعياً الطلاب إلى الجد والاجتهاد و استغلال الفرص وصقل السير الذاتية الخاصة بهم، مشيراً إلى أن الانسان هو صانع التميز والقمة، مثمناً جهود القيادة السياسية فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، و توفير فرص الإتاحة للتعليم أمام الطلاب ، مشيداَ بخريجى جامعة أسيوط و كوادرها البشرية المتميزة فى مختلف التخصصات.