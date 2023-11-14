الإسكندرية تستعد لإقامة البطولة العربية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط دائما سباقة فى استقبال واستضافة الاحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على اخراج تلك الاحداث والفعاليات بالشكل الذى يليق بها كعروس البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للبطولة العربية المقرر انطلاقها في 17 نوفمبر الجاري.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، لحرصه على إقامة تلك البطولة الهامة على أرض الإسكندرية،

من جانبه، قدم فهيم، الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، معربًا عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام في أعرق المدن المصرية «الإسكندرية»

وأعرب الشريف عن سعادته باستضافة الإسكندرية البطولة العربية لبناء الأجسام للعام الثاني على التوالي، مرحبا بكافة الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدا أن المدينة دائما تُرحب وتفتح ذراعيها لاستقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد حرص المحافظة على اتخاذ كافة الترتيبات التنسيقية بشأن تنظيم البطولة، وتوفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشاركين في البطولة لإخراجها بشكل مشرف يليق بمكانة عروس البحر الابيض المتوسط