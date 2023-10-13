إعدام أغذية متنوعة وعصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التتابعة لمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية على 378 منشأت تبين أن 45 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

و أصفرت الحملات من تحرير عدد 169 محضراً .

وقامت الحملات بسحب 78 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتمكنت إعدام 1292 كيلو من أغذية متنوعة و236 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على استمرارالحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.