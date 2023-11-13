5 مستندات لاستخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة طفرة في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرًا في مراكز وأحياء المحافظة، تقدم خدمات المواطنين الخاصة بتراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق وخدمات المحليات.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، خطوات استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم، شريطة إحضار بعض الأوراق والمستندات.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع وجود الأصل للاطلاع.

المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني / عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تقع فى كلا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.