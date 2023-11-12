بالمستندات.. 50 أسرة بكفر غطاطي تستغيث "حصلنا على حكم من الدستورية العليا وتقنين الزراعة والحي يُزيل بيوتنا"

منذ أكثر من 90 عام يعيش ورثة إبراهيم الصعيدي في منطقة كفر غطاطي بمدينة الهرم في محافظة الجيزة ووصل تعدادهم لأكثر من 50 أسرة وفي ظل الأوضاع والقوانين الجديدة اتجه الأهالي إلى الإصلاح الزراعي التابع لوزارة الزراعة من أجل تقنين أوضاعهم وبالفعل قاموا بدفع الرسوم المقررة لتصبح الأرض التي أقاموا عليها منازلهم الصغيرة ليعيشون فيها ملكًا لهم بعد تقنين أوضاعهم.

حصلت “الوفد” على نسخة من المستندات الخاصة بالواقعة بعدما تواصلت مع الأهالي الذين أكدوا بأنهم قبل أن يذهب الأهالي إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي كانوا قد لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا والتي أثبتت أحقيتهم في تقنين الأراضي التي يعيشون عليها وبالفعل ذهبوا إلى الاستصلاح الأراضي بهذه المستندات والأحكام وقامت وزارة الزراعة بتقنين أوضاعهم وأصبحت الأرض ملكًا لهم بعد دفع الرسوم المقررة.

أصحاب الأرض المتضررين بكفر غطاطي

أصحاب الأرض المتضررين بكفر غطاطي



وأضاف الورثة بأنهم تفاجئوا بقرار من حي الهرم بإزالة البيوت التي يعيشون فيها وعند عرض المستندات والأحكام الخاصة بالأرض وتقنين أوضاعهم من وزارة الزراعة إلا أن الحي ضرب بهذه المستندات عرض الحائط وقاموا بإزالة جزء من بيوتهم وخلال الأيام القادمة سينفذ الحي إزالة باقي البيوت ليصبح مصير الـ 50 أسرة التشرد في الشارع بالرغم من تقنين أوضاعهم والحصول على أحكام قضائية بأحقيتهم لهذه الأرض.

ووجهوا استغاثة عاجلة للمسؤولين مؤكدين أنهم خاطبوا رئيس الحي وأخطروه بالحكم، الأمر الذي قوبل بالتعنت في قبول الطلب والضرب بحكم الإدارية العليا عرض الحائط.

المستندات الكاملة للواقعة: