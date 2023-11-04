وزير التنمية المحلية: استثمارات الدولة بالدقهلية بلغت حوالي 162 مليار جنيه

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره، وتفقدوا الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر و بعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي ترفيهي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت تكلفتها حوالي ٦٧٨ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي انفقتها قطاعات الدولة المختلفة علي محافظة الدقهلية بلغت حوالي ١٦٢ مليار جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية سعي الحكومة لتحسين مستوي جميع الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية بما يحقق رضاهم، مشيدا بجهود الدكتور أيمن مختار في خدمة جميع مواطني الدقهلية والتطوير الكبير الذي شهدته المحافظة في جميع القطاعات.

ومن جهته أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن تطوير ميدان رمسيس تم بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة و حتي كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، مشيراً إلي أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً إلي ميدان أم كلثوم.

وأشار مختار إلي أن تكلفة تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش تمت ضمن الدعم الاضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023 بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية.

كما أشار " المحافظ " الي أن التكلفة التقديرية لمشروع امتداد المشاية الجديد تبلغ 50 مليون جنيه تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ويتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر.

وأكد مختار علي أن مشروع امتداد المشاية الجديد حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري وترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره .