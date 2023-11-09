نقيب الفلاحين: أكثر من 20 مليون فلاح سوف يشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الفلاحين عازمون علي المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

لافتا إلى انه يتوقع مشاركة أكثر من 20 مليون فلاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

واضاف عبدالرحمن أن الفلاحين هم الاغلبيه في أعضاء معظم الاحزاب السياسيه والكيانات والجمعيات حاليا وان النقابه العامه للفلاحين تقيم ندوات ومؤتمرات للتأكيد علي ضرورة مشاركة الفلاحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمشاركة مع الاحزاب والكيانات الوطنيه من منطلق الواجب الوطني والحق الدستوري لرفعة مصر من خلال اختيار افضل من يمثلنا وان يري العالم الصورة التي تليق بمصر

واشار عبدالرحمن إلى ان صورة الناخبين امام لجان الانتخابات هي اول صورة يراها العالم للجمهورية الجديده وهي التي تشكل صورة مصر في عيون العالم خلال الفتره القادمه

واكد ابوصدام ان عدم المشاركة في الانتخابات جريمه يعاقب عليها القانون وان من لم يهتم بأمر بلده لا يستحق أن يتغني بالوطنيه وان الفئه التي لا تهنم بالسياسه يتولي امرها سياسيون لا يهتمون بهم

مطالبا كل الفلاحين بضرورة النزول والمشاركـــة في الانتخابات الرئاسية