عبدالسند يمامة يكشف خريطة الإصلاح الاقتصادي حال فوزه بالرئاسة والمدة المتوقعة للتغيير

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن المواطن المصري يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.



وأضاف “يمامة” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأربعاء، أن أسعار السيارات على سبيل المثال تضاعفت حوالي 10 مرات ومثلها كل السلع الغذائية التي يحناج لها كل منزل مصري، وبعضها ارتفع لأكثر من 10 أضعاف.

وأشار “يمامة” إلى أنه يهدف إلى تقديم رؤية إصلاحية للوضع الاقتصادي في مصر بصرف النظر عن فوزه بالرئاسة من عدمه، مشيرا إلى أنه حال فوزه بمنصب الرئيس يستطيع تحقيق تغييرا ملموسا في الوضع الاقتصادي بمصر خلال 5 سنوات.

التوقف عن القروض وإلغاء الصناديق الخاصة

وتابع: “هناك ملفات سيكون فيها تغييرا بشكل أسرع كملفف القروض التي سنتوقف عنها تماما وملف الصناديق الخاصة التي سيتم إلغائها والاكتفاء بصندوق واحد لأن تلك الأموال لا يتم إدراجها حاليا في الموازنة العامى للدولة”

وفي سياق آخر، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر كان مفاجأة للجميع بمن فيهم أمريكا وإسرائيل والدول العربية.



وأضاف “يمامة” خلال نفس الحوار مع الإعلامي شريف عامر أن ردود الأفعال تنوعت ومصر أعلنت فتح المعبر ورفض التهجير، مشيرًا إلى أنه كان يرى وجود انفراجة في الأزمة والحرب الدائرة في غزة منذ أيام، وليس اليوم فقط.

أتوقع انتهاء حرب غزة قريبًا:

وأشار إلى أنه يتوقع انتهاء حرب غزة قريبًا لأن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه بشدة ويرفض التهجير والإدارة الأمريكية أعلنت اليوم أنها لا تسعى للتهجير وأنها لا ترغب في نقل الفلسطينيين من أرضهم ولكنها لن تتعامل مع حماس.

وأوضح “يمامة” أنه في حال فوزه بالرئاسة ولقائه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي سيكون حديثه عن القضية الفلسطينية: "العلاقات الطبيعية واستمرارها لن يدوم ما دامت لم تحل أزمة القضية الفلسطينية" مشيرًا إلى أنه في حال كان الرئيس في ظل تلك الاعتداءات سيقوم بسحب السفير المصري في إسرائيل ويتواصل مع الزعماء العرب لحل الأزمة لأنها قضية مهمة في عقيدتنا ولا يمكن التخلي عنها.