ابن الإسماعيلية "عبد الرحمن" يحصد المركز الثاني عالمياً ببطولة القوي البدنية بأمريكا

حقق البطل المصري اللاعب "عبد الرحمن زكي" إبن محافظة الإسماعيلية، المركز الثاني عالمياً ببطولة مستر أولمبيا للقوي البدنية بأمريكا، وذلك بمشاركة 20 دولة حول العالم.

وقال عبد الرحمن زكي، إن لديه سعادة كبيرة بعد حصوله على المركز الثاني على العالم ببطولة العالم للقوى البدنية، بعد فترة كبيرة من التدريبات والاستعداد البدني والنفسي للبطولة، موضحاً إنه أول مرة يشارك في هذه البطولة رغم صغر عمره.

وأشار اللاعب إلى أن خلال الفترة المقبلة يشارك في أكثر من بطولة على مستوى العالم، للحصول على المركز الأول عالمياً ببطولة العالم للقوي البدنية، ورفع علم مصر في الدول الأجنبية.

وأكد أن البطولة كانت صعبة من حيث الإعداد لها والاصابات التي تعرض لها، مبينا أنه قام بالتحضير لهذه البطولة الهامة قبل 12 أشهر واستعداد على أعلى مستوي، مبينا أنه طوال فترة الاعداد تعرض لعدة إصابات، مؤكداً أنه كان يضع هدفه نصب عينيه وكان يسعي لتحقيقه، واستطاع أن يتخطي الإصابات ويتعافي منها سريعا، ووضع خطة نحو تحقيق هدفه والوصول لمجموعة جيدة، في هذه البطولة.



وأوضح أن فترة الإعداد شهدت تركيزا كبيرا والتزاما بتدريبات معينة وأنظمة غذائية سليمة، حيث الفيتامينات المناسبة، موضحاً أنه استعد للبطولة بعد تدريبات استمرت لمدة عام بأمريكا، مؤكداً أنه يشعر بالفخر والسعادة بتحقيقه لقب مصري جديد ورفعه اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بالتهنئة لجميع اللاعبين الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية المشاركة بها، كما جددت وزارة الشباب والرياضة حديثها حول الدعم المتواصل الذي يُقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بالمنظومة الرياضية، والإهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

وكان حصد اللاعب "عبد الرحمن زكي" بطولة العالم للقوي البدنية عام ٢٠٢١، والتي أقيمت في دولة البرتغال، بمشاركة عدداً كبير من الدولة حول العالم.