''التسامح طريقنا إلي مستقبل أفضل''.. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان '' التسامح طريقنا إلي مستقبل أفضل"، تحدث خلالها محمد نادي عبد الرازق مدير المكتبة، حول مفهوم التسامح بأنه العفو وقبول الآخر، موضحا أن التسامح قيمة اجتماعية هامة، فضلا عن كونها قيمة دينية، والتسامح درجات؛ تسامح أسري، وتسامح اجتماعي، وأهمها التسامح مع النفس، مضيفا أن التسامح هو من رقي الأخلاق، وهو من أفضل السمات التي تساعد في بناء النفس، والمجتمع، وهو الطريق لبناء مستقبل أفضل خالي من الكراهية والبغضاء.

"حق المشاركة الإيجابية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وإستمرارا لمبادرة ''صوتك أمانة'' للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، عقدت مكتبة الكعابي الجديدة محاضرة بعنوان "حق المشاركة الانتخابية"، بمدرسة الشهيد رمضان عبد التواب أبوسيف الاعدادية بنين، تحدثت فيها المحامية آيه رجب فتحي، عن دور الشباب وحقهم بالمشاركة الانتخابية، خاصة أن المشاركة الفعالة وبكثافة، تعزز الاستقرار، وتضمن المساواة بين المواطنين سواء في الوصول للمناصب، والحق في التصويت وممارسة الديمقراطية حق مكفول للجميع، لا نتنازل عنه، كما أوضحت شروط من له حق التصويت والترشيح في الانتخابات يكفله الدستور، مؤكدة علي دور الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي ذات السياق، نظمت مكتبة النزلة التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضره بعنوان '' أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي''، بالوحدة المحلية بالنزلة، أكدت خلالها حنان سرور علي أن الصوت أمانة والكلمة حق، وحثت الحضور علي النزول والمشاركة في الانتخابات، وعلي كل مواطن الإدلاء بصوته لأن هذا الحق يكفله الدستور المصري للمواطن، وعندما يكون المواطن إيجابي، ويعطي صوته لمن يستحق، فإن هذه من مبادئ الديمقراطية التي يكفلها أيضا الدستور، وعلى المترشح أن يكون حريصاً على خدمة الوطن والمواطنين والإرتقاء بمستوى المجتمع كله إلي أفضل درجات المعيشة للمواطنين.