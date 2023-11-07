شركة توزيع كهرباء القناة: التصويت في الانتخابات الرئاسية أكبر رد على دعوات التهجير إلى سيناء

دعا المهندس محمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القناة؛ جموع العاملين بشركة الكهرباء إلى التصويت بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في ديسمبر القادم.

وقال السعيد في الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء،بمقر شركة توزيع كهرباء القناة بالشرقية، أن نزول الناخبين والتصويت فى صناديق الاقتراع أكبر رد من الشعب المصري على دعوات التهجير التي تتبناها الولايات المتحدة والدول الغربية.

وأكد الدكتور يحيى دهشان استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن لكل مواطن مصري بحسب القانون الحق في الترشح والتصويت، مشيرا إلى أن التصويت حق أصيل يكفله الدستور والقانون.

وأشار دهشان إلى أن مظهر تكدس المصريين أمام صناديق الاقتراع هو أبلغ رسالة إلى العالم بالتفاف الشعب المصري حول وطنه، ومشاركته في صناعة مستقبله وتحديد مصيره.

وحذر أستاذ القانون بجامعة الزقازيق من بث الشائعات المغرضة فى الأيام المقبلة للوقيعة بين الشعب والدولة، موضحا أن ذلك سيكون له بالغ الأثر في أمن واستقرار الوطن.

وذكر الدهشان أن التصويت مسموح به فى أى مكان على مستوى الجمهورية بشرط عدم التصويت أكثر من مرة.

ولفت الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى بصدد عقد المزيد من اللقاءات الإعلامية فى إطار الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تحت شعار "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك".