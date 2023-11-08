الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: "فوزي بالانتخابات الرئاسية وارد"

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي: “إن فوزه في الانتخابات الرئاسية وارد”.

  أضاف في سياق آخر خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسبقه منذ 10 سنوات.

 عن أحداث غزة، قال: “إن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي كانت مفاجأة وحدث أدهش العالم وخصوصًا إسرائيل نفسها وأمريكا وأوروبا"، مؤكدًا أن المصريين رفضوا مبدأ التهجير وطالبوا بفتح المعبر، وشيخ الأزهر طالب بالدعاء لأن أمريكا بحاملات طائراتها وغواصاتها ومعها فرنسا وإنجلترا وكأنهم يرسلون رسالة بتجنب الاقتراب فإذا كانت حماس هي من بدأت الحرب فنحن من نحدد موعد انتهائها.

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 أشار إلى أنه يلاحظ انفراجة في حل وإنهاء الأزمة منذ الأحد الماضي بعدما زار أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وشكره على توفير الأمن في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه لن يحدث تهجير للفلسطينيين إلى سيناء لأنه سيشكل خطرًا على إسرائيل نفسها.

 

 أوضح أن طبيعة الشعب الفلسطيني ليس كالهنود والأرمن ولن يذوب فهو مرتبط بأرضه وسيواصل، مشيرًا إلى أن أمريكا ضد التهجير وحدوثه سواء في الحاضر أو المستقبل، وأن العملية أنتجت بشائر تخص بحل الدولتين.

 

 

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