التصويت في الانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية ورسالة شعب مصر لكل العالم

فى ندوة بإعلام الزقازيق

قال الدكتور وائل شاهين مدير كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، أن الأحداث ما قبل 7 اكتوبر وما بعدها تغيرت تمامًا، مشيرًا إلى أن الأخطار التي تهدد الوطن المصرى خاصة ما بعد هذا التاريخ، ودعوات الغرب إلى تهجير الفلسطينيين في مدن العاشر من رمضان واكتوبر ومايو.

وأضاف شاهين خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع اعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات بقاعة المؤتمرات بمقر المجمع الاعلامى بالشرقية، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال شهر ديسمبر القادم هو تكريس للديمقراطية، ورسالة واضحة لكل المتربصين.

وأوضح أن الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية و التصويت يعنى التصدى لكل المحاولات المغرضة التى تحاول تهديد أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا أن التفاف الشعب المصري حول جيشه وبلده هو ابلغ رسالة لكل تهديد داخلى أو خارجى.



وحذر الدكتور وائل شاهين من الالتفات إلى الشائعات والأخبار الكاذبة التى تبث على مواقع التواصل الاجتماعي والتى تهدف إلى التفرقة بين الدولة والجيش من ناحية والشعب المصري من ناحية أخرى.



وفى السياق نفسه أكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى أكد على التناول الموضوعى والمحايد لقضية الانتخابات الرئاسية.