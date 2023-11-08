ورشة أدبية لمناقشة أعمال الأدباء بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك واصل نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، الورشة الأدبية الأسبوعية لمناقشة أعمال الأدباء، وعروض الموهوبين في مجالات الشعر، وكتابة القصة، وبدأت الورشة بإلقاء عدد من القصائد الشعرية المتنوعة، منها قصيدة للشاعر محمد شاكر رئيس نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ونادي الأدب المركزي، بعنوان ''وزعتي روحك علي الخلايق ورد''، أعقبها رؤية نقدية للروائي محمد جمال الدين، حول بناء النص، واستقامة المعاني الجمالية، فيما قدم الشاعر أسامة سند بعضا من قصائد ديوانه ''مشهد اغتيال البيدق''.

من جانب آخر، نظم قسم ثقافة الطفل احتفالية فنية بمناسبة أعياد الطفولة، بمدرسة التربية الفكرية، تضمنت الاحتفالية عرض مسرح عرائس، رسم علي وجوه الأطفال نفذها كل من جيهان عبد الله، تهاني أحمد، نعمه رجب، بالإضافة إلي عرض تنورة للفنان أحمد سيد.

كما يواصل قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة الأركت وتصميم لوحات متنوعة من الخشب، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنين بدمو، نفذتها المدربة ميرا أمير ونعمة رجب.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وإستمرارا لفعاليات مبادرة ''صوتك أمانة'' للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، عقدت مكتبة الشواشنة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، محاضرة بعنوان ''دور المواطن في الانتخابات''، بمركز شباب الشواشنة، أوضح خلالها محمد عبدالسلام- عضو في جمعية شباب قادرون- حق الموطن في المشاركة في الانتخابات، فالتصويت حق وواجب علي كل مواطن، وعليه أن يختار من ينوب عنه ويمثله، وأن يكون هو القيادة المختارة، وأكد أيضا علي أهمية الانتماء وحب الوطن، والتكاتف جميعا لبناء المستقبل.

“أهمية المشاركة السياسية للشباب”.. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

في سياق متصل، أقيمت محاضرة بعنوان '' أهمية المشاركة السياسية للشباب''، بمكتبة الفيوم العامة، تحدثت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، حول تعريف معنى الانتخاب، واختيار المرشح الأصلح ببرنامجه الانتخابى، وأضافت بأن الانتخابات هى دليل على وجود الديمقراطية فى المجتمع، والأخذ برأى الأغلبية، وسيادة إرادة الشعب.