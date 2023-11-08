محافظ جنوب سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ لمواجهة السيول والأزمات

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم اصطفاف الأجهزة و معدات إدارة الأزمات و مواجهة السيول و الأمطار و التأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء وأكد اللواء خالد فوده خلال التفقد أن الأصطفاف

يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ

كما وجه بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل وشدد على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية

وكشف أوجه القصور لمعالجتها ، كما أشار المحافظ، ان تلك التكليفات لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

FB_IMG_1699461874482

FB_IMG_1699461872079

FB_IMG_1699461868040

FB_IMG_1699461865726

FB_IMG_1699461862980

FB_IMG_1699461857877