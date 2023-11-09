فئات يحق لها التصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية.. تُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل داخل مصر، وأيام 1 و2 و3 ديسمبر خارج مصر.

الانتخابات الرئاسية

ووفقًا لما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن من له حق المشاركة بإنتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري آخر في مادته الأولى على كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية.

وتضمنت الحقوق السياسية الآتي:

إبداء الرأي فى كل استفتاء ينص عليه الدستور

انتخاب كل من (رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).

يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

الفئات المحرومة من التصويت

المحجور عليه خلال مدة الحجر

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي

من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية "جريمة الغدر" التي تخص الوزراء وأعضاء مجلس النواب والموظفين المدانين بتهم استغلال النفوذ والإضرار بمصالح البلاد والتأثير على القضاة والإضرار بالمصلحة العامة

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله

من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية

من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون

من صدر ضده حُكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.