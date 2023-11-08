دور الأئمة فى الدعوة إلى المشاركة السياسية بإعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، لقاء توعوي حول( دور الأئمة والدعاة فى الدعوة إلى المشاركة السياسية ) بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بدمنهور.

تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،وضمن اللقاءات التثقيفية التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار (صوتك مستقبلك .. انزل وشارك).

حضر اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو حطب - وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، و الدكتور صالح ابراهيم على - مدير عام المجلس القومى للسكان بالبحيرة ،وبمشاركة عدد كبير من الأئمة والدعاة بإدارة اوقاف البحيرة

و أكد الدكتور محمد أبو حطب ،على أهمية المشاركة فى الإنتخابات باعتبارها واجب دينى ووطنى و أمانة على الفرد عليه أن يؤديها، مشيرًا الى الدور الهام لكل امام وخطيب في التوعية بأهمية الحفاظ على مجتمعنا ووطننا وعلى الأئمة والخطباء تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

كما تم التأكيد على أن المشاركة فى الانتخابات تعزز مفاهيم الانتماء للوطن فهي مسؤولية وطنية لا يمكن التخلى عنها من أجل رفعة وتقدم بلادنا ودفعها للأمام.