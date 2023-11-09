رئيس جامعة أسيوط يعيد تشكيل إدارة مركز الحاسب الآلي والإنترنت بكلية الحقوق

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا رقم (٣٣٥٨) لسنة (٢٠٢٣م)؛ بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي والإنترنت بكلية الحقوق؛ لمدة ثلاث سنوات، وذلك برئاسة الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، وبموجب هذا القرار؛ تمت الموافقة على تعيين الدكتور حسام محمد السيد الأستاذ المساعد والقائم بعمل رئيس قسم القانون الجنائي بالكلية؛ مديرًا للمركز.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي والإنترنت الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد؛ في أداء عملهم المكلفين به، موجهاً- كذلك- الشكر لأعضاء مجلس إدارة المركز السابقين على ما قدموه من جهد، وعطاء، مؤكدًا حرص الجامعة، على توعية منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة ، والطلاب؛ بضرورة مواكبة التطورات المتلاحقة في المجال التكنولوجي؛ وذلك يسهم في الإسراع من عملية التحول الرقمي داخل كافة قطاعات الجامعة.

ويضم مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي والإنترنت، في عضويته كلاً من؛ الدكتور أحمد سليمان عبدالراضي الأستاذ المساعد بقسم القانون العام، والدكتور وليد محمد حجاج المدرس بقسم القانون الجنائي، والدكتور إبراهيم حمدان قريطم المدرس بقسم قانون المرافعات، والدكتور عبدالغفار أبو العيون جابر المدرس بقسم القانون المدني، والأستاذ عماد رمضان هیکل أمين عام الكلية.

الجدير بالذكر؛ أن مركز الحاسب الآلي والإنترنت بكلية الحقوق بالجامعة؛ تم إنشاؤه عام ٢٠٠٥م، ويختص المركز بتنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والطلاب، والعاملين بالجامعة، والجهات الأخرى، إلى جانب تيسير الاتصال بشبكة المعلومات؛ لخدمة أعضاء السادة هيئة التدريس، والطلاب بالكلية، وإدارات الكلية.