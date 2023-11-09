نشرة التوك شو.. عبدالسند يمامة يكشف تفاصيل قراراته حال الفوز بالرئاسة وصفقة كبرى في غزة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.





قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا مصابًا بالسرطان عبر معبر رفح لتلقي العلاج بمصر.



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الصحة: السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم للقادمين من غزة (فيديو)

كشف اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، تطورات ومستجدات الوضع في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 30 يومًا على قصف جيش الاحتلال للمدنيين.

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اللواء محمد قشقوش يكشف خطة إسرائيل القادمة في غزة (فيديو)



أكد اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تعمل بجهودها كافة مع القوى الدولية لحل الأزمة الفلسطينية، لافتًا إلى أن العالم قَدَّمَ لـ غزة نصف ما قدمته مصر للقطاع.

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خبير عسكري: "العالم قدَّم لـ غزة نصف ما قدمته مصر للقطاع" (فيديو)



قال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك: “إن الوضع الراهن في قطاع غزة هو الأكثر خطورة منذ عقود”.

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الأمم المتحدة: "الوضع الراهن في غزة هو الأكثر خطورة منذ عقود" (فيديو)



قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل ترغب في إدارة قطاع غزة لبضع سنوات من الوقت، وإنشاء منطقة عازلة لإعادة ضمان التواجد في قطاع غزة من جديد.

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أفادت قناة القناة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي في نبأ عاجل، بأن إسرائيل مستعدة للإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة كبرى.

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عاجل.. إسرائيل تستعد لمبادلة الأسرى مع المقاومة ضمن صفقة كبرى



قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر كان مفاجأة للجميع بمن فيهم أمريكا وإسرائيل والدول العربية.

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د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من القضية الفلسطينية وحرب غزة حال فوزه بالرئاسة



قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن المواطن المصري يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.

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عبدالسند يمامة يكشف خريطة الإصلاح الاقتصادي حال فوزه بالرئاسة والمدة المتوقعة للتغيير



قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه منضم لحزب الوفد منذ عام 2004 وشهد قيادات تاريخية مثل عبدالنعمان جمعة ومحمود أباظة، مشيرًا إلى أنه عضو الهيئة العليا للحزب وعميد معهد الدراسات.

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عبدالسند يمامة: "(الوفد) صورة مصغرة من مصر والغالبية بالحزب اختارتني للترشح للرئاسة"



قال سامويل ويربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إنه حتى الآن الولايات المتحدة لا تتحدث عن أي هدنة في غزة وصعب أن نتحدث عن هدنة بين دولة ومجموعة إرهابية، بحسب قوله.

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الخارجية الأمريكية تكشف مفاجأة صادمة عن التوصل لهدنة في غزة (فيديو)