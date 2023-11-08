عاجل.. إسرائيل تستعد لمبادلة الأسرى مع المقاومة ضمن صفقة كبرى

أفادت قناة القناة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي في نبأ عاجل، بأن إسرائيل مستعدة للإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة كبرى.

أعلنت حركة حماس، أن إجمالي عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة، يتراوح ما بين 200 إلى 250.

وأكدت حماس مقتل اثنين وعشرين أسيرًا في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف القطاع خلال الأيام الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي والبيت الأبيض، الأربعاء، عن السماح بهدن إنسانية في قطاع غزة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية".

وبالتزامن مع هذا الإعلان، قال البيت الأبيض إن الهدن الإنسانية في غزة "قد تستمر لساعات أو أيام".

وأضاف البيت الأبيض أن "الأمر قد يستغرق أكثر من هدنة واحدة لإخراج جميع الرهائن من غزة".







