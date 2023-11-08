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عبدالسند يمامة: سد النهضة أخطر الأزمات والتلويح بالعمل العسكري كان ضرورة د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من القضية الفلسطينية وحرب غزة حال فوزه بالرئاسة
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من القضية الفلسطينية وحرب غزة حال فوزه بالرئاسة

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

 قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر كان مفاجأة للجميع بمن فيهم أمريكا وإسرائيل والدول العربية.

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عبدالسند يمامة ينطلق فى السباق الرئاسى اليوم بمؤتمر صحفى عالمى

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عبدالسند يمامة وحقوق المصريين

 وأضاف “يمامة” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأربعاء، أن ردود الأفعال تنوعت ومصر أعلنت فتح المعبر ورفض التهجير، مشيرًا إلى أنه  كان يرى وجود انفراجة في الأزمة والحرب الدائرة في غزة منذ أيام، وليس اليوم فقط.

 أتوقع انتهاء حرب غزة قريبًا:

 وأشار إلى أنه يتوقع انتهاء حرب غزة قريبًا لأن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه بشدة ويرفض التهجير والإدارة الأمريكية أعلنت اليوم أنها لا تسعى للتهجير وأنها لا ترغب في نقل الفلسطينيين من أرضهم ولكنها لن تتعامل مع حماس.

 وأوضح “يمامة” أنه في حال فوزه بالرئاسة ولقائه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي سيكون حديثه عن القضية الفلسطينية: "العلاقات الطبيعية واستمرارها لن يدوم ما دامت لم تحل أزمة القضية الفلسطينية" مشيرًا إلى أنه في حال كان الرئيس في ظل تلك الاعتداءات سيقوم بسحب السفير المصري في إسرائيل ويتواصل مع الزعماء العرب لحل الأزمة لأنها قضية مهمة في عقيدتنا ولا يمكن التخلي عنها.

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