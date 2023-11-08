محلل فلسطيني: مصر أو أي قوة عربية لن تقبل بإدارة قطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل ترغب في إدارة قطاع غزة لبضع سنوات من الوقت، وإنشاء منطقة عازلة لإعادة ضمان التواجد في قطاع غزة من جديد.

الاتحاد الأوروبي اقترح تواجد قوة أممية أو دولية لإدارة قطاع غزة:

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، مساء اليوم أنه لا يعتقد أن مصر أو أي قوة عربية ستقبل بإدارة قطاع غزة، ويبقى اقتراح الاتحاد الأوروبي بتواجد قوة أممية أو قوة دولية وهذا سيكون له ثمن، منها إعادة إعمار غزة من جديد، وأمور عديدة في هذا الأمر.

وأوضح “الرقب” أن الرئيس الفلسطيني تحدث مع بلينكن بشكل واضح أن فلسطين جاهزة لإدارة غزة، وأمريكا ليس لديها رؤية سياسية فيما يتعلق بالمشروع الخاص بإنشاء الدولة الفلسطينية.

وأشار المحلل الفلسطيني إلى أن الأمريكيين متخبطون في موقفهم بشأن فلسطين، حتى في حديث وزير الخارجية الأمريكية عن الهدنة بشكل كامل على الرغم من أن بايدن تحرك منذ ثلاث أيام وتواجد مع نتنياهو لحل عدة قضايا منها فك الرهائن والأسرى لكن بلينكن تحدث بشكل آخر، بأن أمريكا تريد إدارة قطاع غزة.

وتابع: " لا أحد قادر أن يقول إن الحرب حسمت لصالح جيش الاحتلال كما يتم الترويج من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا، والجميع يتحدث عن ما بعد احتلال غزة، كأن الأمر قضي في غزة، ولكن حتى الآن هناك اشتباكات مع جيش الاحتلال والأمر لم ينته حتى الآن.