خبير عسكري: العالم قدم لـ غزة نصف ما قدمته مصر للقطاع (فيديو)

أكد اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تعمل بكافة جهودها مع القوى الدولية لحل الأزمة الفلسطينية، لافتا إلى أن العالم قدم لـ غزة نصف ما قدمته مصر للقطاع.

وأضاف “قشقوش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على فضائية صدى البلد أن هناك بعض المواطنين تزايد على دخول الفلسطينيين لسيناء، معلقا: إسرائيل تريد الأرض بلا سكان، والقيادة الفلسطينية في رام الله متفهمة الأمر، خاصة أن التنازل عن قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية.

إسرائيل تريد غلق منتصف قطاع غزة وفلترة القادمين من الشمال للجنوب

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا: «إسرائيل تريد غلق منتصف قطاع غزة وفلترة القادمين من الشمال للجنوب وعزل كل من هو غزاوي غير حمساوي».

وتابع: "الفلترة ستتم على الأرض وليس من خلال القصف الجوي؛ لأنه الطيران لا يفرق بين المواطنين، وإسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، لأنه لو توقف إطلاق النار فلن يكون نتنياهو قد حقق هدفه وهو القضاء على حماس.

وقال محمد قشقوش إن المقترح الجاري الآن هدنة إنسانية وليس وقف الاقتتال، لأن وقف الاقتتال بخطوتين فقط، الأولى وهي إنهاء حركة حماس عبر قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو وصول القوات الأمريكية للأسرى.

وأردف:" سيجبر وزير الدفاع الإسرائيلي ونتنياهو على الاستقالة من خلال لجنة مشابهة للجنة أجرانات في حرب أكتوبر، وتل أبيب لا تفكر من قريب ولا من بعيد لمقترح حل الدولتين وفق قرار الأمم المتحدة 242 على حدود 47 والتي ستربط غزة بالخليل.

وأضح: “المقاومة الفلسطينية حققت ضربات قاصمة للجيش الإسرائيلي ومخابراته التي تزعم أنها أقوى جهاز استخباراتي في العالم، والقبة الحديدية لم تستطع اعتراض صواريخ المقاومة، لأنه لو اعترضت القبة 1000 صاروخ وأطلق 1200 فسيخترق 200 صاروخ، بجانب تدمير الآليات العسكرية الأخرى والجنود”.

وقال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 5 سيارات إسعاف كويتية عبرت إلى غزة من معبر رفح إهداء من الكويت إلى سكان القطاع.

وأضاف عبدالفتاح، خلال إفادته على الهواء، أنّ هذه السيارات تمثل الدفعة الأولى من السيارات التي تهديها دولة الكويت، حيث نقلها الهلال الاحمر المصري بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي.

وتابع: "بعض هذه السيارات مجهز لإجراء عمليات جراحية دقيقة، ومن المنتظر ان تكون هناك دفعة جديدة تعبر الأراضي الفلسطينية صباح غدا لتجتمع المجموعة التي تهديها الكويت إلى الأشقاء في فلسطين".

وأكمل: نتحدث عن الجهود بشكل عام في معبر رفح البري، فقد وصل حتى الآن إلى الجانب الفلسطيني من جانب رفح نحو 81 شاحن محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والأدوية والغذائية والإغاثية فرّغت حمولاتها والآن الشاحنات المصرية تعود إلى الأراضي المصرية بعد إفراغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

