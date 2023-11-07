نشرة التوك شو.. صدمة عن موعد انتهاء حرب غزة ومفاجأة أسعار السجائر

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كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، علاقة البقرة الحمراء بحرب غزة التي يشنها العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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عالم أزهري يكشف سر علاقة البقراة الحمراء بحرب غزة (فيديو)



قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هناك حرب إبادة يرتكبها جيش العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

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مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يقود مخطط لتهجير أهل غزة لمصر (فيديو)



قالت أمينة القريعي، مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إن المواطنين في غزة يحتاجون إلى المساعدات للغاية، مطالبة بهدنة إنسانية لتقديم هذه المساعدات، لأن المواد الغذائية الأساسية المتاحة حاليًا في غزة تكفي 5 أيام فقط.

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برنامج الأغذية العالمي: المواد الأساسية المتاحة في غزة تكفي 5 أيام فقط



أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أزمة في المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في مصر.

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"الوزراء" يكشف حقيقة وجود أزمة مواد غذائية في مصر (فيديو)



قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، إنه لا بد من وقف إطلاق النار فورا في غزة وعودة الهدوء للقطاع، ومن أجل ذلك لا بد من التحدث إلى الكثير من الأطراف.

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اليونيسيف: أطفال غزة يتعرضون لجحيم وكابوس (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار ترتفع في مصر بلا توقف، والدولار كذلك وهذه الأمور تعتبر أعراضًا جانبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر، والتي ستزيد في ضوء ما يحدث في غزة.

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عمرو أديب: حرب غزة لن تنته قريبًا والأسعار ستستمر في الارتفاع (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967، إذا كانت دولة الاحتلال تريد بالفعل أمنا وأمان، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة احتلال والحق الفلسطيني واضح.

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الديهي يهاجم أمريكا: "اعتقادكم بأن الغواصات النووية ستردع فلسطيني فقد عائلته جنون"



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس وما حدث في 7 أكتوبر هي من مكنت إسرائيل من القصف والقتل والعدوان الغاشم على قطاع غزة، مشددًا على أن ما نشهده في قطاع غزة هي مجزرة إسرائيلية 1000%.

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إبراهيم عيسى: حماس مكنت إسرائيل من قصف غزة.. مجزرة إسرائيلية 1000%



قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاومة ضد الاحتلال فكرة ولا يمكن قتلها، وغزة ليست حماس"، معقبا: "حماس تضرب في جيش الاحتلال حتى الآن وما زالت موجودة".

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أحمد موسى لجيش الاحتلال: حماس لن تنتنهي بقصف غزة (فيديو)



قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني، إن أنه كان هناك سلسلة من التجاوزات الواضحة في العديد من الأمور المختلفة خلال الفترة الماضية منها أسعار السجائر وبيعها في سواق موازية.

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