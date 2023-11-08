نشرة التوك شو.. مصر لن تسمح بتنفيذ مخطط التهجير وأسعار السجائر الجديدة

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة، إلى موعد سيحدد لاحقًا، ويأتي هذا التأجيل نظرًا للتطورات الحالية في غزة، والقصف الإسرائيلي وتصاعد العمليات في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت به “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عملية "طوفان الأقصى" هي زلزلت الكيان الصهيوني ولكنها ايضًا عملية لتصفية الحق الفلسطيني والشعب في قطاع غزة، مؤكدًا أن حماس ليست لها علاقة بالتحرر الوطني الفلسطيني، مشددًا على أن حماس لم تبني ملجئ، وهي حكومة غير شريفة وجماعة غير وطنية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناإبراهيم عيسى: "حماس" تواجه إسرائيل لتحقيق مشروعها الإخواني



كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن شركات السجائر تنفذ حاليا لوائح جديدة بالأسعار الجديدة للسجائر، مشيرا إلى أنه لهذا السبب أوقفت شركة الشرقية للدخان السجائر اليوم.

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قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إن الوقود سينفد بعد أيام في قطاع غزة والجانب الإسرائيلي يتحدث حتى الآن عن عدم إدخال الوقود لغزة، وهذا يعني حكما بالإعدام على عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية.

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الأونروا: نفاد الوقود إعدام لعمليات الإغاثة وكارثة بيئية في انتظار غزة (فيديو)



قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، إن إسرائيل لديهم فكرتين أساسيتين في التهجير، أولها أنها لن تتحمل تبعات القضية الفلسطينية، وهناك 22 دولة عربية عليهم تحمل ثمن حل القضية الفلسطينية، باعتبار أن غزة أهلها من السكان العرب.

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خبير يكشف تفاصيل جديدة عن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين (فيديو)



قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، إن إسرائيل تريد تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا: " 2.5 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في غزة، كيف يمكن دفع هذا العدد الكبير من الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى الخروج من أرضهم وبيوتهم ووطنهم، ومصر رفضت ذلك وهذا المخطط لن يمر.

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سفير فلسطين بالقاهرة: مصر لن تسمح لإسرائيل بتنفيذ مخطط التهجير (فيديو)



قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن جزء من المخطط الإسرائيلي في غزة، غل و كراهية و عنصرية"، مؤكداً أن إسرائيل شعرت أنها تتعرض للخطر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناوزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لديها مخطط قديم لتخفيف التكدس السكاني العربي (فيديو)



قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لم تخض حروبا مع أحد إلا إسرائيل، ولم يعتد علينا أحد طوال 75 سنة إلا إسرائيل، عدا عام 1956 الذي كان عدوانا ثلاثيا شاركت فيه إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناضياء رشوان: التهجير مرفوض والأمن القومي المصري غير مطروح للتفاوض (فيديو)

