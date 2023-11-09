عبدالسند يمامة: "(الوفد) صورة مصغرة من مصر والغالبية بالحزب اختارتني للترشح للرئاسة"

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه منضم لحزب الوفد منذ عام 2004 وشهد قيادات تاريخية مثل عبدالنعمان جمعة ومحمود أباظة، مشيرًا إلى أنه عضو الهيئة العليا للحزب وعميد معهد الدراسات.

أضاف “يمامة” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأربعاء، أنه رئيس لحزب الوفد بالانتخاب في 27 محافظة واستطاع التفوق على الدكتور بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس النواب، بما يعني أنه يحظي بثغرة الأغلبية داخل الحزب.

أشار إلى أنه عندما طرح فكرة خوض حزب الوفد للانتخابات الرئاسية تم ترشيحه من 90% من أعضاء الحزب لخوض الانتخابات، لافتًا إلى أن الحزب صورة مصغرة من مصر.

تابع أن قرار ترشحه للرئاسة خاص به وبعيدًا عن الأسرة لأنهم غير منخرطين في الحياة السياسية نهائيًّا وليس لهم أي ميول سياسية.

وفي سياق آخر، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي: “إن أخطر أزمة تواجه مصر هي سد النهضة الإثيوبي”، منوهًا إلى أنه كان يجب الانسحاب من الاتفاق الإطار الخاص بسد النهضة والذي تم التوقيع عليه في عام 2015.

أضاف خلال نفس المقابلة مع الإعلامي شريف عامر أن مصر لها حصة تاريخية في مياه نهر النيل وكان يجب التلويح بالعمل العسكري في 2020 للضغط من أجل تحصيل المكاسب لمصر.

نوه إلى أن التلويح بالعمل العسكري في الفترة الحالية أمر صعب نظرًا لأنه من المحتمل أن تغرق السودان ومصر، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن توسع من خطواتها تجاه أزمة سد النهضة والاعتماد على بدائل أخرى بعيدًا عن الاعتماد على المسارات الدبلوماسية فقط.