الصحة: السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم للقادمين من غزة (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا مصابًا بالسرطان عبر معبر رفح لتلقي العلاج بمصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دى إم سى"، مساء اليوم الأربعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

فحص الأطفال وتوزيعهم على المستشفيات المصرية:

وتابع “عبدالغفار”: "تم فحص الأطفال وتوزيعهم على المستشفيات المصرية، المتخصصة فى علاج الأورام السرطانية، معقبا: "فى الوقت الحالى يتلقون العلاج اللازم".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر بدأت تستقبل المصابين من قطاع غزة بداية من 1 نوفمبر بمتوسط 50 حالة يوميًا، معقبًا:" المعبر مفتوح أمام الأشقاء المصابين ولن يغلق".

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 5 سيارات إسعاف كويتية عبرت إلى غزة من معبر رفح إهداء من الكويت إلى سكان القطاع.

وأضاف عبدالفتاح، خلال إفادته على الهواء، أنّ هذه السيارات تمثل الدفعة الأولى من السيارات التي تهديها دولة الكويت، حيث نقلها الهلال الاحمر المصري بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي.

وتابع: "بعض هذه السيارات مجهز لإجراء عمليات جراحية دقيقة، ومن المنتظر أن تكون هناك دفعة جديدة تعبر الأراضي الفلسطينية صباح غد لتجتمع المجموعة التي تهديها الكويت إلى الأشقاء في فلسطين".

وأكمل: نتحدث عن الجهود بشكل عام في معبر رفح البري، فقد وصل حتى الآن إلى الجانب الفلسطيني من جانب رفح نحو 81 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والأدوية والغذائية والإغاثية فرّغت حمولاتها والآن الشاحنات المصرية تعود إلى الأراضي المصرية بعد إفراغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

