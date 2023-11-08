الأمم المتحدة: الوضع الراهن في غزة هو الأكثر خطورة منذ عقود (فيديو)

قال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، إن الوضع الراهن في قطاع غزة هو الأكثر خطورة منذ عقود

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء أن غزة كانت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

العقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب

وأوضح أن العقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالنسبة للإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.

وأكد أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قد قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات بحسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.

وأشار إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن يتحمل المعايير المزدوجة يجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا يخحث قانون حقوق الامنسان وقانون الإنساني الدولي.

ودعت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة أثناء مخاطبتها ،الجمعية الوطنية.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من استدعاء بريتوريا لبعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل.

وصادف 7 تشرين الثاني/نوفمبر أيضا مرور شهر على اقتحام مقاتلي حماس حدود غزة في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطاف 239 آخرين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وقد أسفرت العملية الإسرائيلية التي شنت ردا على الهجوم حتى الآن عن مقتل أكثر من 10,000 شخص في غزة، 40٪ من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال.

قالت الوزيرة الجنوب أفريقية ناليدي باندور، "لا يمكن التسامح مع هذا لا ينبغي قبول هذه الوحشية. يجب أن ندعو إلى وقف إطلاق النار الآن كأعضاء شرفاء في مجلس النواب في جنوب إفريقيا ".



وخلال خطابها أمام أعضاء البرلمان حول حرب إسرائيل مع حماس، دحضت المسؤولة أيضا الاتهامات بالتحيز المزعوم لصالح حماس: "ليس صحيحا أن جنوب أفريقيا لم تنتقد حماس أو خرقها للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وذكر الرئيس بوضوح شديد، بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن قتل المدنيين وأخذ الرهائن يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن نكون دقيقين في جميع مساهماتنا ".