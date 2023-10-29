"بحوث الصحراء" ينظم الندوة علمية حول تحديات الموارد المائية في مصر
نظم مركز بحوث الصحراء اليوم الأحد الندوة العلمية الاولي المفتوحة بعنوان “الموارد المائية.. التحديات والحلول” و تأتي في إطار افتتاح الموسم الثقافي العلمي الذي ينظمه نادي اعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.
و ألقي الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، محاضرة هامة خلال الندوة تناقش الموارد المائية بمصر التحديات والحلول المقترحة.
و تناول شراقي تداعيات السد الإثيوبي علي الموارد المائية لمصر و إمكانية تأثير ذلك علي الزراعة في مصر وسبل مواجهه ذلك كما تناول دور المشروعات القومية الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة .
ومن جانبه، أشار الدكتور بهاء سليم، مقرر الندوة، أن فعاليات الندوة انطلقت كأول ندوة في الموسم الثقافي الأول لنادي اعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء .
وقد حضر الندوة كبار اساتذة المركز ورؤساء المركز السابقين وقيادة المركز الحالية والكثير من الباحثين من شعب المركز المختلفة وقد اشاد جميع الحضور بالتنظيم الجيد للندوة الاولي للموسم الثقافي لنادي اعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم .