هيئة الاستثمار تصر على مخالفة قواعد الرقابة المالية والبورصة فى «عز الضهر»

7 بنود تتجاهلها الهيئة

ارتكبت هيئة الاستثمار مخالفات جسيمة تتعلق بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، حيث قامت هيئة الاستثمار بمخالفة قواعد الرقابة المالية والبورصة المنظمة لعقد الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة «فى عز الضهر».

قالت شركة «جولدن كوست» إن المخالفات تمثلت فى قيام هيئة الاستثمار بالإصرار على مخالفة القوانين، بالدعوة إلى عقد جمعية عادية للشركة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

أضافت شركة «جولدن كوست» أن هيئة الاستثمار أصرت على الموافقة بالسير فى إجراءات التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة فى 16 أغسطس 2023، وهو ما يمثل العديد من علامات الاستفهام؟ وكذلك المخالفة لقواعد الرقابة المالية فى بند التصويت التراكمى، وأيضاً مخالفة قواعد البورصة.. أوضحت الشركة أن مخالفة الهيئة تتمثل فى أن المساهم طلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة.. كما أوضحت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل على إيداع الأسهم الواجبة 5% على الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرطاً جوهرياً لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث.. كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالف لنص المادة 41 من قواعد القيد التى تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس أثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول على شاشة البورصة، كما لم تراعِ الهيئة استخدام التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة حيث أن التصويت التراكمى وجوبى لانتخاب مجلس الإدارة، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين أمين سر وفارزى أصوات وقام بعمل كل شىء بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث أنها موجهة إلى مساهم بعينه.. كما لم يدعو مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز وإعلان النتيجة كما يحدث فى جميع الجمعيات.

طالبت الشركة حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بالتدخل فى ظل حالة التعنت التى أصر عليها موظفو الهيئة.