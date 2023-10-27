وكيل شباب جنوب سيناء يتوجه بالشكر لأعضاء نادي التطوع بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

في ختام منافسات بطولة العالم للناشئين للشطرنج، المقامة بشرم الشيخ في الفترة من ١٥ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري، تحت رعاية الاتحادين الدولي والمصري للشطرنج، تقدم محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة إلى متطوعي نادي التطوع بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ بخالص الشكر والتقدير للجهد المبذول في تنظيم البطولة.

وكيل الشباب والرياضة بجنوب سيناء يتوجه بالشكر لأعضاء نادي التطوع بمركز التنميه الشبابية بشرم الشيخ.

كما أثني على الدور المهم الذي دائمًا ما يقوم به أعضاء نادي التطوع بالمركز في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية والشبابية كافة، للظهور بالمظهر اللائق بمحافظة جنوب سيناء، كما أكد على الدعم الكامل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لكل الشباب داخل محافظ جنوب سيناء.

يشار إلى أن البطولة يشارك فيها 1000 لاعب من 70 دولة على مستوى العالم، كما أن البطولة رصدت مجموعة من الجوائز بنحو ٣٠ جائزة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى من كل فئة، وتنوعت الجوائز ما بين ميداليات وكؤوس، بالإضافة إلى توزيع شهادات وهدايا لجميع المشاركين في البطولة.

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