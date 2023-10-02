الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شراقي: تدفق المياه فوق الممر الأوسط بسد النهضة متواصل والتخزين وصل 41 مليار

استمرار تدفق المياه
استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط في سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، خبير الجيولوجيا والموارد المائية، عن استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط في سد النهضة بنحو 250 مليون متر مكعب في اليوم، وسوف ينخفض هذا التدفق إلى 150 مليون متر مكعب في اليوم بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبلغ إجمالى إيراد النيل الأزرق في شهر أكتوبر الجاري 6.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يخزن معظمه في السودان.

انتهى التخزين الرابع في سد النهضة في 9 سبتمبر الماضي بنحو 24 مليار متر مكعب، ليصل الإجمالي إلى 41 مليار متر مكعب.

ورغم هذا التخزين الكبير، إلا أن عمل التوربينين مازال متوقفًا للسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار غلق بوابتي التصريف.

ويعاني الكثير من المزارعين على النيل الأزرق من نقص مياه الفيضان الذي لم يحدث هذا العام، ولن يحدث مستقبلًا بسبب التخزين في سد النهضة.

ونتيجة لذلك، سوف يتغير نظام الزراعة في تلك المناطق التي تعتمد على الرى الفيضي إلى إنشاء ترع واستخدام ماكينات رفع مياه.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن أظهرت صور الأقمار الصناعية أن تدفق المياه في سد النهضة، انخفض إلى 250 مليون متر مكعب في اليوم، بعد أن كان 300 مليون متر مكعب في اليوم بعد انتهاء التخزين الرابع في 9 سبتمبر الجاري، ومعدل التدفق الحالي أقل بنسبة 50% عن نفس اليوم من العام الماضي.

 

ووفقا لشراقي، هذا الانخفاض أثر كثيرا في انخفاض منسوب النيل الأزرق، وعدم وصول المياه إلى الأراضي الفيضية في السودان، وقد أدى ذلك إلى ضياع الموسم الزراعي على كثير من المزارعين.

ورغم التخزين الهائل في بحيرة سد النهضة، إلا أن تشغيل التوربينات توقف منذ 10 أيام لأسباب غير معلومة.

اشتكى كثير من السكان من نقص المياه سواء في النيل الأزرق أو النيل الرئيسى، نتيجة التخزين الرابع، الذي تزامن مع انخفاض معدل الأمطار على معظم أنحاء السودان، كما أن مياه النيل الأزرق جارى تخزينها في سد الروصيرص خلال الأسابيع الجارية.

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