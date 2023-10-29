افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المعرض المقام على هامش "أسبوع القاهرة السادس للمياه" والذى انطلقت أولى فعالياته صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينعقد المعرض بمشاركة ٢٣ شركة وجهة مصرية واجنبية لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم فى مجال إدارة المياه وطلمبات الرفع ومعالجة وتنقية المياه وقياس نوعية المياه والرفع المساحي، وبمشاركة المركز القومي لبحوث المياه والمركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الرى والجامعة الأمريكية ومدارس ستيم.

وزير الري يفتتح المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

وزير الري يفتتح المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

وزير الري يفتتح المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

وزير الري يفتتح المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه