جنوب الوادي تستعين بخبرات أساتذة جامعة أسيوط لتطوير مزرعة الجامعة

زارت لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، لإعادة تأهيل مزرعة جامعة جنوب الوادي.

ويترأس اللجنة الدكتور عادل محمد محمود عميد كليه الزراعة بأسيوط وعضوية كل من الدكتور محمد فرغلي علم الدين رئيس مجلس قسم الدواجن والدكتور سيد شحاتة عابدين رئيس مجلس قسم الزين والدكتور رشاد عبد الوهاب إبراهيم رئيس مجلس قسم الفاكهة والدكتور محسن عبد المنعم جامع الاستاذ بقسم الاراضي والمياه والدكتور السعدي عبد الحميد علي الاستاذ بقسم المحاصيل والدكتور اشرف جلال حسين هريدي الاستاذ بقسم الخضر والدكتور صلاح حفني راتب استاذ بقسم وقاية النبات والدكتور أحمد محمد عبد الله مدرس بقسم الإنتاج الحيوان.

وكان الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تقدم بطلب لجامعة أسيوط، بالاستعانة بأعضاء هيئه التدريس بكلية الزراعة بجامعة اسيوط لتقييم المزرعة الجامعية لجامعة جنوب الوادي في مجالات (الإنتاج الحيواني - الدواجن – الفاكهة - الخضر - الزينة - المحاصيل الحقلية - الأراضي - المياه – المنحل).

وأوضح الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، أن اللجنة توجهت الى جامعة جنوب الوادي وقامت بجولة تفقدية لجميع المزارع بجامعة جنوب الوادي للوقوف على الوضع الحالي للمزارع وتحديد الاحتياجات المختلفة لكي تعمل هذه المزارع بكفاءة عالية.