التحقيق في واقعة وفاة سيدة وابنها بصعق كهربائي بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة سيدة وابنها بصعق كهربائي داخل منزلهما في الهرم.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثتين لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان تفاصيل وقوع الحادث وما بها من إصابات.

وكانت قد فارقت سيدة وابنها الحياة على إثر تعرضهما لصعق كهربائي داخل منزلهما في منطقة كفر الجبل بالهرم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.

وتلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بمصرع أم وابنها داخل منزلهما في منطقة كفر الجبل بالهرم، وعلى الفور انتقل رجال الامن إلى مكان الواقعة لكشف التفاصيل الكاملة للحادث.

وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثتين احداهما لسيدة أربعينية والأخرى لمراهق يبلغ عمره 15 عامًا، وتبين تعرضهما لصعق كهربائي.

وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى الهرم، وإيداعهما في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتحرر المحضر بالواقعة.

التحقيق في حادث إلقاء شابين مياه نار على فتاتين



وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إلقاء شابين مياه نار على فتاتين نتج عنها إصابتهم بحروق متفرقة في أنحاء الجسد بالجيزة.

وتعود بداية الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة من ألقاء القبض على المتهمين بإلقاء مية نار علي فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.



وكان قد تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين عليهما.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال إحدى المصابتين أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة مية نار عليهما ولاذا بالفرار.

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.

