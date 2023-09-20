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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صحة الشيوخ: "عجز الأطباء أكبر التحديات أمام المنظومة الطبية"

جلسات المحور المجتمعي
جلسات المحور المجتمعي

قال الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: “إن جلسات المحور المجتمعي استعرضت موقف الخدمات الصحية في مصر وأهم المشكلات التي يواجهها القطاع الصحي، كما تم التطرق إلى بعض الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.

الحوار الوطني: 

 أضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي هي عجز الأطباء، قائلًا: «إحنا الحقيقة بنواجه مشكلة كبيرة في عجز الأطباء، وفيه عدد كبير من الأطباء أصبح عازفًا عن استلام التكليف ويلجأون للهجرة إلى الخارج».

 

 تابع: «عجز الأطباء أزمة مزمنة لها سنوات كثيرة لكنها أصبحت واضحة جدًّا في السنوات الأخيرة لأسباب مادية، خصوصًا أن الطبيب أصبح يجد فرصة في دول أخرى، وهناك جانب آخر وهو الاجتماعي والتقدير الأدبي».

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