خبير يتوقع استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بعد التخزين الرابع

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مياه فيضان النيل الأزرق عبرت الممر الأوسط لسد النهضة، فجر السبت 9 سبتمبر 2023، لافتا إلى أنه بذلك يكون سد النهضة قد خزن مياه الفيضان لشهرى يوليو وأغسطس و8 أيام من سبتمبر، بكمية تقدر بحوالى 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 م فوق سطح البحر.

إثيوبيا ماضية فى تكملة ملء السد

وتوقع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عبر حسابه على فيسبوك، أن إثيوبيا ماضية فى تكملة ملء السد، لأن بوابات التوربينات والأطراف الجانبية وصلت لنهاية السد حتى منسوب 645 م، ربما هناك عدم دقة فى الترجمة.

وأوضح شراقي، أن رئيس الوزراء عندما هنأ الشعب الإثيوبى بانتهاء التخزين الرابع، قال إنه من دواعي سروره أن يعلن عن الانتهاء بنجاح من عملية التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة، متعهدا بمواصلة دعم السد حتى النهاية.

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أنه من الجزء الأول لتصريح آبي أحمد يفهم أنها المرحلة الأخيرة واكتفاء إثيوبيا، بما تم من بناء فى سد النهضة عند منسوب 625 م، وسعة تخزينية 41 مليار م3، مضيفا، انه فى الجزء الأخير لكلماته يقول مواصلة دعم السد، أى أن السد مازال مستمر العمل فيه.