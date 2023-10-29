الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية بالدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مؤكدًا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وحرص محافظ الدقهلية، على متابعة تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والجمالية وتمي الأمديد وبلقاس والسنبلاوين وشربين ونبروه ودكرنس لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة لمقابر تقام بالمخالفة بنطاق قرية طناح تم بناؤها علي أرض أملاك، وكذا متابعة أعمال إزالة لأعمدة مخالفة لمنزل بنطاق قرية كوم الديربي وأيضا إزالة مبني دور أرضي دون ترخيص داخل الحيزالعمراني بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية على مساحة 150 مترا مربعا دون ترخيص بقرية النسيمية التابعة للوحدة المحلية طناح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وأكد المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية، أنه متابعة تنفيذ أعمال إزالة عدد من المطبات الصناعية التي اقيمت بالمخالفة وبدون أيه مواصفات فنية بطول طريق ليسا الجمالية مما يعطل سير السيارات بالاتجاهين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، أنه تم متابعة تنفيذ إزالة سور مخالف بالطوب الدبش الأبيض خارج الحيز العمراني على نفقة المواطن بالمدينة على مساحة 80 مترا مربعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بإشراف ومتابعة الأستاذة فاتن الخطيب نائب رئيس المركز والمدينة.

وأشارت المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إلى أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة عدد من المخالفات شملت إزالة حالتين بناء دون ترخيص بالمستعمره الغربية بالستاموني، وأعمال فك أخشاب عمدان الدور الثالث علوي لمخالفة شروط الترخيص بالمدينة وإزاله تعدي علي الأرض الزراعية في نطاق الوحدة المحلية بالمعصرة دون إخطار من الزراعة تمت الإزالة على الفور لكل المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وقال المحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، انه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة فوريه لأحد المواطنين من ناحية قرية التمد الحجر التابعه للوحدة القروية بميت غريطة بإزالة غرفة بالمسلح على أرض زراعية بطول ٤م×٤م وبارتفاع ٢م وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

وتم تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بقرية كفر غنام لقيامه بالبناء دون ترخيص والتعدي بالبناء على شارع وغلقة داخل الحيز العمراني للقرية بإقامة سور ٣م ×٣م مخالفا القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مركز ومدينة شربين، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة جمالون من الصاج والحديد والبناء المخالف دون ترخيص بشارع باتا على مساحة 350 مترا مربعا كما تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة كشك مخالف بمحيط موقف كفور الغاب لإقامته بالمخالفة مما يعوق الحركة المرورية وتمت الإزالة الكلية واتخاذ اللازم قانونيا حيال المخالفين بمتابعة الأستاذ أحمد مبارك نائب رئيس المركز.

وأفاد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

وأضافت الدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية بقرية ديمشلت على مساحة 80 متر مربع كما تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية بسمل بالدور الثانى العلوى على مساحة 100 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون بمتابعة خالد السمرى نائب رئيس المركز والمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال بإن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كل الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.