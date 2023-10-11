بحوث الصحراء يستقبل وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة أوجه التعاون في مجال تحلية المياه

استقبل الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، اللواء دكتور مهندس حازم فهمي رئيس القطاع الفني للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور حمدي السيسي- مستشار رئيس مصنع المحركات للبحوث والتطويربالهيئة، والدكتور مهندس رأفت جوهر- مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين لتصنيع فلاتر تحلية المياه وذلك وبحضور الدكتور محمد السيد- أستاذ مساعد تحلية المياه بالمركز ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية للهيئة لتعميق التصنيع المحلي لوحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بالتعاون مع المراكز البحثية الصناعية والجامعات .

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن مجالات التعاون ستتضمن تصميم وإنتاج وحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بكافة أنواعها لسد احتياجات مشروعات التنمية وكافة الجهات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتوفير احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للسوق العربية والإفريقية .

وأضاف أن التعاون سيساهم في نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير ودراسات السوق.

زيادة نسب التصنيع المحلي بمحطات تحلية وتنقية المياه

وأشاد شوقي بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي بمحطات تحلية وتنقية المياه، بأساليب علمية مستحدثة لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع مركز بحوث الصحراء للتوسع فى مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي لوحدات معالجة وتحلية المياه بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية المتكاملة والمستدامة وتلبية إحتياجات السوق المحلي والإفريقي وذلك من أجل رفعة مصر الغالية.

وتم خلال اللقاء زيارة معمل التوصيف بالمركز الخاص بتحضير وتوصيف أغشية التحلية، والمرور علي أحدث التقنيات في توصيف وتحضير المواد النانوية، كما تمت زيارة مركز التميز المصري لأبحاث التحلية للتعرف علي إمكانيات المركز في البحث والتطوير في عمليات معالجة وتحلية المياه .

ومن جانبه أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له بتقديرهم للإمكانيات البحثية المتطورة بمركز بحوث الصحراء والذي يعد نقطة الاتصال الوطنية في مجال تحلية المياه من خلال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا وبمشاركة عدد من مصانع الهيئة العربية للتصنيع .

