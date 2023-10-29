بني سويف تستقبل 40 من أعضاء نادي الشمس لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

استقبلت محافظة بني سويف، فوجًا سياحيا ضم 40 من أعضاء نادي الشمس،وذلك تفعيلاً للبروتوكول المُوقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتضمن البرنامج السياحي برنامج اليوم الواحد للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم ، حيث قام المرشد السياحي بشرح مفصل لتاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة ، حيث كان في استقبال الفوج : الأستاذة رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة ،الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة ، والأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة

وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير، ثم تناول وجبة غداء ، ليُختتم البرنامج بجولة للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ومشاهدة بعض الجزر النيلية بالمجرى والتي تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،فضلاً عن حضور عرض للفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية

من جانبهم أعرب أعضاء النادي عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي ، وهو ما يشجعهم دائما على تكرار الزيارة، ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة

وكان المحافظ، قد كلف مسؤولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة